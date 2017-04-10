Нефть стремительно дорожает

Цены на нефть усилили рост в понедельник на новости, что Ливия вновь остановила добычу на крупнейшем месторождении страны "Аш-Шарара".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:07 в понедельник поднялась на $0,65 (1,18%) - до $55,89 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,63 (1,21%) - до $52,87 за баррель.

По данным источников агентства Bloomberg, трубопровод, соединяющий месторождение "Аш-Шарара" с экспортным терминалом в порту Аз-Завия, прекратил работу в воскресенье. Причины остановки добычи и поставок нефти с "Аш-Шарара" неизвестны.

Новые перебои в работе трубопровода могут подорвать добычу нефти в стране, лишь недавно вернувшейся на нормальный уровень - порядка 700 тыс. б/с, отмечают эксперты.