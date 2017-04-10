Haqqin.az уделил довольно большое внимание жалобам, поданным в Евросуд из Азербайджана и Армении и связанным с последствиями карабахского конфликта и перманентными локальными войнами. Как уже отмечалось, Азербайджан предотвратил рассмотрение в Страсбургском суде жалоб жителей «НКР». Однако вместе с этим, судя по количеству жалоб, принятых на рассмотрение Высоким судом из двух стран, находящихся в состоянии войны, пропорциональный баланс нарушен в пользу Армении.

На эти публикации и прения известных юристов вокруг болезненной для нашей страны проблемы отреагировал полномочный представитель Азербайджанской Республики при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

Представляем вашему вниманию статью полпреда Азербайджана и выражаем свою благодарность господину Ч.Аскерову за оперативную реакцию.

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Находящиеся в настоящее время в производстве Европейского суда по правам человека заявления, связанные с оккупацией Арменией азербайджанских земель, подразделяются на две основных категории.

Первая категория объединяет заявления от лиц, чьи право собственности и иные права были нарушены в результате оккупации Арменией территории бывшей НКАО и районов Азербайджана вокруг нее. Это более тысячи писем вынужденных переселенцев с информацией о нарушении их прав, направленных в Евросуд начиная с 2005 года.

По существу одного из исков, а именно «Эльхан Чирагов и другие против Армении» Европейский суд принял решение еще в июне 2015 года, признав нарушение со стороны Армении прав собственности и прав на личную и семейную жизнь граждан Азербайджана из Лачинского района.

Евросуд постановил, что до полного восстановления нарушенных прав вынужденных переселенцев Армения должна создать специальный механизм для обеспечения их права на компенсацию за понесенный материальный и моральный ущерб. Полным же восстановлением нарушенных прав может считаться лишь возвращение вынужденных переселенцев в места постоянного проживания.

Стороны уже представили свою позицию по сумме компенсации, которую должна будет выплатить Армения по данному делу, и в скором будущем Европейский суд должен поставить точку в производстве по заявлению лачинских переселенцев.

Вероятно, после окончательного решения по делу «Эльхан Чирагов и другие против Армении» Европейский суд станет рассматривать аналогичные заявления от граждан Азербайджана в упрощенном порядке, т.е. без бюрократической волокиты.

Другая категория дел касается заявлений от лиц, жалующихся на нарушение их прав в период апрельских событий прошлого года. Это в первую очередь обращения родственников погибших во время боевых действий военнослужащих, которые не смогли похоронить своих близких в соответствии с принятыми традициями.

С азербайджанской стороны было подано пять таких заявлений, в то время как с армянской стороны – 22. Очевидно, что эти цифры отражают соответствие потерь армии Азербайджана и оккупационной армии Армении в апрельские дни 2016 года.

Все иски против Армении были объединены в единое производство и коммуницированы правительству Армении. Правительство Азербайджана уже изъявило суду свое намерение участвовать в деле в качестве третьей стороны.

То же самое произошло и с армянскими заявлениями против Азербайджана. Как информировал общественность адвокат Анар Багиров, «представители «Нагорно-Карабахской Республики» также направили в Европейский суд просьбу о вступлении в производство в качестве третьей стороны. Однако в ответе Европейского суда, копия которого была направлена и правительству Азербайджана, четко обозначено, что такого образования, как «НКР», не существует, и поэтому у них нет никакого права выступать в Европейском суде.

«Представители «НКР» пытались появиться и на мероприятиях Комитета министров Совета Европы, в частности на заседаниях, посвященных исполнению решений Европейского суда. Однако подобные поползновения жестко пресекались постоянным представителем Азербайджана в Совете Европы. До сего дня никаких выступлений от имени «НКР» в Комитете министров не было и впредь не будет.

Возвращаясь к рассмотрению Евросудом заявлений от азербайджанских вынужденных переселенцев, следует отметить и заявления от жителей населенных пунктов, подвергшихся варварским обстрелам армянских вооруженных сил. Такого рода иски касаются как жертв среди гражданского населения, так и понесенного гражданами материального ущерба.

Как известно, в результате обстрелов в апреле прошлого года шесть граждан Азербайджана погибли и 33 – получили ранения различной степени тяжести. В связи с этими фактами в Страсбург также были направлены исковые заявления.

Следует с сожалением отметить, что судьи и секретариат Европейского суда все еще не усматривают в данных фактах вопиющего нарушения прав граждан, требующего срочного вмешательства. Такая позиция, впрочем, уже не вызывает особого удивления, поскольку мы столкнулись с практикой двухгодичных проволочек с производством по заявлению, связанному с Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым, незаконно осужденными Арменией лишь за попытку посетить могилы своих предков.

В то же время азербайджанской стороне было коммуницировано заявление от жителей Еревана, утверждающих, что их родители проживали в Агдере и были убиты азербайджанскими военнослужащими в апреле 2016 года. Хорошо еще, что не поступили жалобы об убийстве армянских граждан где-нибудь в Ханкенди или Ереване.

Невзирая на подобные нелепости, с нашей стороны уже было направлено письмо в Европейский суд о недопустимости дискриминационного подхода к заявлениям граждан Азербайджана против Армении. Надежда на начало в ближайшем будущем производства по таким заявлениям остается.

Более 700 заявлений от имени граждан Азербайджана получено Страсбургом и поводу материального ущерба в результате обстрелов населенных пунктов армянами. Официальные органы Азербайджана в своих коммуникациях с секретариатом Европейского суда неоднократно указывали, что обстрелы азербайджанских населенных пунктов происходят практически ежедневно, и потому данную информацию следует рассмотреть в первостепенном порядке.

Однако, похоже, Евросуд по-прежнему достаточно равнодушен к проблемам азербайджанских граждан, пострадавших от армянской агрессии. Европа и в этом случае прибегает к двойным стандартам. Жизнь и судьба пострадавших от агрессии для международного европейского суда, судя по всему, не столь важны, как навязывание Азербайджану определенных политических позиций путем инициирования дел об административных арестах так называемых «активистов».

Армянские медиа распространили информацию о направленных в Евросуд заявлениях с претензиями к Азербайджану от «гражданского населения «НКР». Однако в первую очередь Евросуду следует разобраться с правомерностью самих этих обращений. В первую очередь выяснить, о каком «гражданском населении» оккупированных Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов Азербайджана идет речь. Во-вторых, необходимо уточнить гражданскую принадлежность субъектов этих заявлений. Ну и, в-третьих, установить, на чем основаны подобные заявления, ведь не станет же Евросуд принимать к сведению отчет «омбудсмена «НКР» и других подобных самозванцев. Такого рода «документы» ни одна уважающая себя международная структура не будет рассматривать в качестве серьезного свидетельства. Надеемся, что Европейский суд хоть иногда будет себя уважать.

Понятно, что секретариат и судьи Евросуда не горят желанием заморачиваться на подобных вопросах и поэтому не спешат с принятием в производство всего спектра заявлений, касающихся армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Тем не менее ими уже начато производство по заявлениям, касающимся гибели военнослужащих во время боевых действий в апреле 2016 года. А то, что против Азербайджана таких заявлений почти в пять раз больше, чем против Армении, является прямым следствием много большего, по сравнению с Азербайджаном, числа потерь, понесенных Арменией в результате успешных действий наших Вооруженных сил.