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Азербайджанцы засудили мэрию Омска на 3,7 млн рублей

Автор: Отдел информации 

Общественная организация национально-культурной азербайджанской автономии города Омска выиграла суд у администрации города. Из казны муниципалитета азербайджанцам должно быть выплачено около 3,7 млн рублей.

Чиновники департамента имущества администрации Омска сдавали подвал на проспекте Маркса под кафе «Шафран», управляемое азербайджанцами. Договор был заключен еще в 2011 году на срок до конца 2021 года. Арендная плата за два помещения сначала составляла 54 тысячи рублей, а с учетом затрат на ремонт в 2012-2013 годах была снижена примерно до 10 тысяч.

Однако в 2013 году судебный спор инициировал бизнесмен Юрий Чащин, который владеет в этом же доме пекарней «Провиант». Она оказалась прямо над «Шафраном». По иску бизнесмена к мэрии помещения подвала были признаны общим имуществом жилого дома, а за Чащиным также признали право общей долевой собственности на подвал. Сам предприниматель представлял совет дома, но также не скрывал и личного интереса – часть подвала он хотел взять в аренду у ТСЖ для расширения бизнеса. В итоге мэрии пришлось признать, что права на спорную недвижимость она не имеет.

Затем прошел еще один процесс по иску Чащина к азербайджанской автономии об истребовании подвала из незаконного владения и погашении в ЕГРП записи о праве аренды. Как указано в материалах арбитража, это решение было исполнено в декабре 2014 года, когда помещение вернули городу.

Азербайджанское заведение выселили, однако спустя два года общественная организация решила, что понесла расходы на капитальный ремонт и направила претензию в департамент имущества. И суд встал на сторону истца, обязав мэрию выплатить около 3,7 млн рублей. Решение должно вступить в силу 16 апреля, если до этого дня не будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

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