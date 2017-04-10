Президент Грузии сравнил выборы в Южной Осетии с «крымской весной»

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сравнил президентские выборы в Южной Осетии и референдум о переименовании республики с событиями «крымской весны». Об этом сообщает Грузия Online.

«Утверждение крымского прецедента в практике международных отношений создаст опасность не только национальной безопасности Грузии, но и тем универсальным и основополагающим принципам дееспособности, на которые опирается современный международный порядок», — сказал Маргвелашвили.

Он также высказал мнение, что выборы и референдум в Южной Осетии «направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии», и обвинил Москву в попытке аннексии территории республики.