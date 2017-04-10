ИГИЛ обстреляло Израиль

В Израиле сообщили о ракете, выпущенной с территории Синайского полуострова (Египет). Жители израильского района Эшколь сообщили, что слышали взрыв. По данным Армии обороны Израиля, при обстреле никого не ранило, лишь 50-летнему мужчине понадобилась помощь врачей для выведения его из шокового состояния.

«Группировка «Исламское государство», одна из ячеек которой действует на Синае, взяла на себя ответственность за обстрел», — передает NewsRu Israel.

Вслед за этим власти еврейского государства закрыли переход Таба на границе с Египтом. Израильтян призвали покинуть Синайский полуостров в связи с угрозой новых террористических нападений.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что его ведомство получило информацию о готовящихся терактах.