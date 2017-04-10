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У берегов Крыма заметили американский самолет

 

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен в понедельник у берегов Крыма. Об этом следует из данных западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Известно, что самолет поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии и пролетал к юго-западу от Севастополя с целью проведения разведки. Бортовой номер судна — 168852, а позывной PS106.

После вылета с Сицилии маршрут полета пролегал над Грецией и Болгарией. В районе болгарского порта Варна он вошел в воздушное пространство над Черным морем, направившись в сторону Крыма.

Напомним, ранее о самолете разведки США, замеченном у Крыма, сообщалось в начале апреля и в конце марта.

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