У берегов Крыма заметили американский самолет

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен в понедельник у берегов Крыма. Об этом следует из данных западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Известно, что самолет поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии и пролетал к юго-западу от Севастополя с целью проведения разведки. Бортовой номер судна — 168852, а позывной PS106.

После вылета с Сицилии маршрут полета пролегал над Грецией и Болгарией. В районе болгарского порта Варна он вошел в воздушное пространство над Черным морем, направившись в сторону Крыма.

Напомним, ранее о самолете разведки США, замеченном у Крыма, сообщалось в начале апреля и в конце марта.