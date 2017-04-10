В Баку педофил в лифте напал на девочку-подростка

Оперативники уголовного розыска Управления Бинагадинского района разыскивают молодого мужчину приблизительно 30 лет, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, передает Sputnik Азербайджан.

Как заявили в Главном управлении полиции Баку, жертвой преступления стала 12-летняя девочка. Проживающая в одном из домов по улице Нахчыванской, на территории, которую курирует 5-ое отделение полиции Бинагадинского района, девочка 9 апреля в 19:00 зашла в подъезд своего дома.

Вместе с подростком в здание вошел и молодой мужчина. Когда девочка вошла в лифт, вместе с ней в нем оказался и мужчина. Там злоумышленник напал на девочку и попытался ее раздеть, одновременно совершая действия сексуального характера. Однако девочке удалось убежать от преступника. В полицию обратилась мать подростка.