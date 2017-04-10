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Россия может запретить чартерные рейсы в Турцию

 

Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

"Росавиация разослала телеграмму российским авиакомпаниям о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитический обстановкой в стране", — сообщил источник.

В то же время начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева сообщила РИА Новости, что у ведомства нет информации о возможной приостановке чартерных полетов в Турцию. "У нас нет никакой информации по этому поводу", — сказала она.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что "запрета на осуществление чартерных рейсов в Турцию на данный момент нет, такой документ не опубликован, м Росавиация вообще не публиковала никаких подобных распоряжений". "Мы может предположить, что речь идет о возможных предупреждениях на случай, если в связи с политическими событиями в Турции 16 апреля ситуация там пойдет по негативному сценарию, будут какие-то напряженности", — сообщила она агентству.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в Конституции — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

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