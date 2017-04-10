В Норвегии арестован 17-летний россиянин

Норвежские власти приняли решение поместить под арест на две недели 17-летнего гражданина РФ, обвиняемого в незаконном хранении взрывчатки, передает ТАСС.
Об этом сообщила в понедельник газета Verdens Gang со ссылкой на решение окружного суда Осло.
Норвежские власти приняли решение поместить под арест на две недели 17-летнего гражданина РФ, обвиняемого в незаконном хранении взрывчатки, передает ТАСС.
Об этом сообщила в понедельник газета Verdens Gang со ссылкой на решение окружного суда Осло.
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