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Путешественники определили лучшую авиакомпанию в мире

 

Арабская авиакомпания Emirates оказалась лучшей в мире по версии туристического сервиса TripAdvisor. Такая информация опубликована на его сайте, пишет Lenta.

Базирующемуся в Дубае перевозчику вручили премию Traveler's Choice 2017. Emirates также была названа авиакомпанией с лучшим экономклассом и лучшим первым классом.

На втором месте рейтинга из десяти позиций оказалась национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines. Бразильский лоукостер Azul замыкает тройку. Четвертое место занимает американский перевозчик JetBlue Airways. На пятой позиции — Air New Zealand (Новая Зеландия).

В топ-10 в порядке убывания также были включены южнокорейская Korean Air, японская Japan Airlines, Thai Smile (Таиланд), Alaska Airlines из США и индонезийская Garuda Indonesia.

Премия Traveler's Choice присуждается на основе отзывов туристов на TripAdvisor. При этом учитывается как качество, так и количество комментариев.

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