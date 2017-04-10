В Испании начались судебные слушания о военных преступлениях Асада

Испанский суд начал слушание судебных показаний по вопросу о возможных военных преступлениях, совершенных сирийским президентом Башаром Асадом, передает в понедельник агентство Associated Press.

Иск был подан испанской гражданкой, которая сообщила, что ее брата, предположительно, похитили и пытали сирийские власти, после чего его казнили в 2013 году.

При этом в ходе заседания она подчеркнула, что ее брат работал водителем грузовика и не имел отношения к сирийской оппозиции. Кроме того, по ее словам, семья узнала тело погибшего по снимкам, которые были вывезены контрабандой из Сирии и распространены одним из фотографов. Имя фотографа не называется.

Таким образом, это первое уголовное дело, возбужденное иностранным судом против сирийского лидера Асада, отмечает АP.