Подписаться на уведомления
 

В Испании начались судебные слушания о военных преступлениях Асада

 

Испанский суд начал слушание судебных показаний по вопросу о возможных военных преступлениях, совершенных сирийским президентом Башаром Асадом, передает в понедельник агентство Associated Press.

Иск был подан испанской гражданкой, которая сообщила, что ее брата, предположительно, похитили и пытали сирийские власти, после чего его казнили в 2013 году.

При этом в ходе заседания она подчеркнула, что ее брат работал водителем грузовика и не имел отношения к сирийской оппозиции. Кроме того, по ее словам, семья узнала тело погибшего по снимкам, которые были вывезены контрабандой из Сирии и распространены одним из фотографов. Имя фотографа не называется.

Таким образом, это первое уголовное дело, возбужденное иностранным судом против сирийского лидера Асада, отмечает АP.

91 просмотров


Старости
Параллельный мир оппозиции
Параллельный мир оппозиции зарисовки к митингу оппозиции
Наша погода
Сегодня 12° / 7°
11 Апр 14° / 8°
12 Апр 16° / 9°
13 Апр 15° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8029 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

В Испании начались судебные слушания о военных преступлениях Асада
Путешественники определили лучшую авиакомпанию в мире
Скотленд-Ярд впервые за 187 лет возглавила женщина
В Норвегии арестован 17-летний россиянин
Россия может запретить чартерные рейсы в Турцию
Путин наградил архиепископа Бакинского
В Баку педофил в лифте напал на девочку-подростка
У берегов Крыма заметили американский самолет
ИГИЛ обстреляло Израиль
Президент Грузии сравнил выборы в Южной Осетии с «крымской весной»
Азербайджанцы засудили мэрию Омска на 3,7 млн рублей
Полпред Чингиз Аскеров: «Надеемся, что Евросуд хоть иногда будет себя уважать» эксклюзив
Интерпол отказался искать бывшего вице-премьера России
Центробанк сохранил курс маната
Нефть стремительно дорожает
Азербайджан и Россия обсудили статус Каспия
Австралийский рэпер уплыл из ресторана из-за счета
80% строительных компаний — банкроты
В Кремле не верят в новые санкции со стороны США
Левон Тер-Петросян назвал армян рабским народом
Массовая драка мигрантов в России 60 задержанных
Жителя Баку шантажировали интимными фото Мошенничество на 100 тысяч
Навальный вышел на свободу
Счетная палата выявила недостатки в деятельности МИД
Российский хакер арестован в Испании
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться