Назарбаев: «Казахстан равноудален от сторон сирийского конфликта»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что Астана была выбрана площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии из-за того, что республика равноудалена от всех сторон конфликта, передает госагентство «Казинформ».

«Мы предоставили возможность встречаться конфликтующим сторонам — сирийской оппозиции и правительству, и тем, кто участвует в переговорах — Россия, Иран, Турция. По их просьбе проходят несколько серий таких встреч. На самом деле на астанинской площадке участвуют все те, кто не участвовал в Женеве, особенно со стороны оппозиции», — сказал Назарбаев в интервью телеканалу «Мир», фрагменты которого приводит агентство.

Как отметил президент, «мы посчитали, что Казахстан равноудален или имеет одинаковое отношение ко всем сторонам конфликта, потому мы предложили и создали условия для таких переговоров».

«Без совместной тесной работы всех государств, заинтересованных в победе над Исламским государством и борьбы с терроризмом, решить проблему невозможно», — считает Назарбаев.

Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 3-4 мая. Пятый раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН завершился 31 марта.