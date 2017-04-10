Несколько групп американских инженеров круглосуточно работают над созданием авиабазы на севере Сирии. После окончания строительства американцы планируют расширить еще четыре авиабазы, пишет близкий к израильской разведке сайт Debka, ссылаясь на источники среди военных. Согласно информации, все эти базы будут расположены на севере сирийско-иракской границы.

В сообщении портала говорится, что работы по созданию авиабазы ведутся круглосуточно и без выходных. Эти работы ведутся в то самое время, как конгрессмены и сенаторы обсуждают ракетный удар по авиабазе Асада, размышляя над тем, был ли этот приказ Дональда Трампа одноразовой акцией или же эти удары будут наноситься на постоянной основе.

Израильский портал пишет, что работы по созданию авиабазы на севере Сирии являются составной частью плана по выводу американских ВВС с базы Инджирлик в Турции. Согласно этому плану, в Сирии будут созданы 5 авиабаз, самая крупная из которых будет расположена всего в 40 километрах от столицы ИГИЛ Ракки в Табке.

Остальные четыре базы будут расположены в Камышлы – две авиабазы, по одной базе – в Рмелане и курдском анклаве Кобани. Сейчас ведутся работы для того, чтобы эти аэродромы смогли бы принимать военные самолеты. После завершения всех работ США смогут вдвое увеличить количество самолетов и беспилотников, участвующих в боевых операциях в Сирии.

В сообщении говорится, что в Табке будет база, которой будут пользоваться американские, курдские и арабские подразделения. Именно с этой базы планируется начать широкомасштабное наступление на Ракку.

Сайт пишет, что взлетно-посадочная полоса в Табке была захвачена в результате десантной операции, которая была проведена в начале марта. После неожиданной десантной операции американцев контроль над авиабазой перешел к курдам. Сразу же после этого американцы послали туда свои самолеты и назвали эту базу «Инджирлик-2». Ожидается, что на этой базе будут размещены 2500 американских военнослужащих.

Помимо американцев, свои самолеты из Инджирлика хочет вывести и Германия. Эти самолеты немцы планируют разместить на Кипре и в Иордании.

В настоящее время между Германией и Турцией очень напряженные отношения, и охладели американо-турецкие отношения. Анкара несколько раз уже ограничивала условия пользования базой Инджирлик для своих союзников. А сейчас американцы готовы полностью отказаться от авиабазы в Турции, так как Дональд Трамп намерен еще более охладить свои отношения с Эрдоганом и ограничить сотрудничество между американской и турецкой армиями.

Создание авиабаз в Сирии позволит администрации Трампа ограничить доступ в сирийское воздушное пространство Ирану, усилить борьбу с радикальными исламистскими группировками и защитить курдские отряды PYD-YPG от возможных ударов турецкой армии.

Напомним, что после взятия Эль-Баба турецкая армия приостановила свое наступление в Сирии. Дальнейшее наступление Турции может привести к прямым столкновениям между турецкими войсками и силами курдов, чего не намерен допускать Вашингтон.