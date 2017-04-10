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В мире сократилось число нефтегазовых установок впервые за 10 месяцев

 

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в марте сократилось впервые за последние десять месяцев, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, передает Интерфакс.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1985 установок против 2027 в феврале. При этом мартовский уровень на 434 единицы выше показателя за аналогичный месяц 2016 года.

В США количество установок в марте выросло на 45 единиц относительно предшествующего месяца и составило 789 - максимум с октября 2015 года. В то же время в Канаде показатель снизился на 89 единиц или до 253 буровых. Кроме того, уменьшилось число буровых в Европе - на 13, или до 94.

Между тем в остальных регионах их количество увеличилось: на Ближнем Востоке - на 4 (до 386), в Африке - на 3 (до 80), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 2 (до 198) и в Латинской Америке - на 6 (до 185).

По итогам 2016 года среднемесячное количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире было минимальным за последние 17 лет и составляло 1593. Годом ранее их насчитывалось 2337, в то время как в 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число буровых - 3578.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по миру в целом.

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