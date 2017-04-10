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Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией США

 

Компания Tesla стала самой дорогой автомобильной корпорацией США. В понедельник она обогнала по стоимости General Motors, свидетельствуют данные торгов, пишет RG.

Капитализация Tesla составила 51,53 млрд долларов, что на 1 млрд долларов больше стоимости конкурента.

Рост акций компании в ходе торгов составил 3,1% или до $311,93 за бумагу, передает AFP.

В 2016 году Tesla продала 84 тысячи автомобилей. Ее доход составил 7 млрд долларов. При этом в 2016 году компания несла большие убытки из-за репутационных потерь, в том числе, связанных с первой аварией со смертельным исходом с участием беспилотного автомобиля. Убытки составили 773 млн долларов.

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