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Белый дом о новых ракетных ударах по войскам Асада

 

Соединенные Штаты не исключают дальнейших действий в Сирии в ответ на сведения о новых химических атаках в этом государстве. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

"Если мы вновь увидим подобные действия (химические атаки в Сирии), то будем открыты для возможных дальнейших шагов", - сказал он.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телекомпании CNN заявила, что президент США Дональд Трамп при необходимости не остановится на единичном ударе по военному аэродрому в Сирии, но будет соразмерять дальнейшие шаги в зависимости от реакции остальных сторон на происходящее в этой республике.

6 апреля вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

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