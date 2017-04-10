И для новой команды Дональда Трампа, и для администрации президента Владимира Путина наступил момент истины. Произошло это в Сирии после того, как в конце прошлой недели США ударили крылатыми ракетами по авиабазе сирийских ВВС в провинции Хомс. Но вопросы, которые сейчас стоят перед 45-ым президентом Америки не столь драматичные, как те, на которые должен дать ответ российский лидер.

Судя по всему, Трамп и его профессиональные советники все рассчитали правильно. Стремительный удар по Асаду, которого Америка обвинила в использовании химического оружия против собственного народа резко изменил в положительную сторону отношение к Трампу как в самой Америке, так и в мире.

Американцы просто аплодировали военной акции президента в Сирии. "Трамп стал президентом", - так коротко определил свое отношение к главе Белого дома известный колумнист Фарид Закария, который до этого не был замечен в симпатиях к американскому лидеру. Ракетный обстрел поддержали все ключевые союзники США в Европе и на Ближнем Востоке-Великобритания, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Израиль, Турция. Китай отреагировал очень уклончиво. С критикой на Трампа обрушились лишь Россия и Иран, главные союзники Асада.

Новый психотип в Белом Доме

Позиция новой администрации США в отношении режима Асада резко изменилась в течение одной недели. Еще в конце марта постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила журналистам, что политика США в Сирии больше не нацелена на свержение президента Башара Асада, а главной целью Вашингтона является искоренение террористов и прекращение гражданской войны в этой стране. Но на следующий день после печально знаменитой химической атаки госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с чрезвычайно жестким заявлением.

В тот же день президент Трамп во время совместной с королем Иордании Абдаллой II пресс-конференции в Вашингтоне заявил: «Моя позиция в отношении Сирии и Асада очень сильно изменилась... Хуже ситуация быть уже не может». Глава Белого дома возложил ответственность за произошедшее в Идлибе непосредственно на Асада. И без троекратного повторения слова “ужасный” стало ясно, что следует ждать чего-то ужасного. Но ясно и другое - если бы в Белом доме оставался президент Обама или на выборах победила бы Хиллари Клинтон ракетного удара США по Сирии, по крайней мере, в столь короткие сроки не последовало бы. Рассудительный и хладнокровный Обама многократно подвергал Асада резкой критике и в 2013 году предупреждал, что нанесет удар, если тот перейдет красную черту, но удара так и не последовало. Импульсивный и непредсказуемый Трамп - другого сорта и другого рода психотип, и сейчас эти качества лидера проявились в полной мере. В первый, но, можно уверенно прогнозировать, конечно, не в последний раз.

Многие эксперты в том числе и психологи предупреждали российское руководство, что Трамп будет в гораздо большей степени склонен к односторонним силовым действиям чем Обама, но, похоже, что в Кремле, где очень сильно зациклились на нелюбви вперемежку с презрением к Обаме и Хиллари к этим советам не прислушались. А ведь с последними Путину было намного легче держать фирменную марку, чем с Трампом. И, как еще в январе писал haqqin.az, в Кремле еще вспомнят о спокойных обамовских временах и может быть даже всплакнут по ушедшему президенту.

Кто же использовал химическое оружие?

"Говорящие головы" в многочисленных телевизионных ток-шоу России пытаются провести параллели между обвинениями американцами Асада в использовании химического оружия и псевдоказательствами наличия в Ираке оружия массового поражения, что, как известно, дало предлог для вторжения в эту страну. "Ну что нашли тогда американцы в Ираке атомную бомбу?" - с сарказмом говорят участники бурных теледебатов.

Сейчас официальная версия, которую взяла на вооружение Москва заключается в том, что обвинения в адрес Асада носят голословный характер и не подкреплены никакими доказательствами. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения из пострадавшего города «фальсифицированными» и заявила, что видеозаписи с задыхающимися мирными жителями, которые мировой прессе предоставила американская организация "Белые каски" могут быть "постановочными". А вскоре Минобороны РФ выдало свое объяснение случившемуся. Из него явствует, что 4 апреля сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины Хан-Шейхуна по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники, а на территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. В результате и произошла утечка отравляющего вещества зарин.

Однако все страны, которые поддержали ракетный удар по Асаду, опираясь на данные своих спецслужб единодушно заявили, что у них есть неопровержимые свидетельства того, что химическое оружие использовали именно правительственные войска Сирии. Об этом открыто заявила и представитель США в ООН Никки Хейли. И здесь налицо контраст с событиями 2003 года, когда и Франция и Германия оспорили наличие у Саддама Хусейна ОМП, и воспротивились вторжению в Ирак.

Приведенное выше объяснение российского Минобороны также вызвало критику в зарубежных СМИ. Если сирийские военные и их российские советники знали о хранении на военных складах в Хан-Шейхуне отравляющих веществ, то почему Дамаск целенаправленно атаковал эти склады, что представляло смертельную угрозу для местных жителей?

Этот ненадежный Асад

Но если Асад действительно использовал химическое оружие, то этим он чудовищно подставил Путина. Получается так, что Россия не может даже минимально контролировать действия того, кого она взяла под защиту. А ведь вплоть до последнего времени в Сирии все складывалось для российского президента исключительно удачно. Вспомним, что он в 2013 году, инициировав переговоры об уничтожении химического оружия в Сирии предотвратил нападение США, укрепил режим Башара Асада, значительно повысил статус России как мировой державы и ключевого игрока на Ближнем Востоке, отвлек внимание от ситуации на юго-востоке Украины и в Москве с полным на то правом радовались успешным действиям своего президента.

Нынешняя же ситуация для российского президента смотрится весьма уязвимой. Совершенно очевидно, что команда Трампа не будет считаться с каким-то особым российским статусом и впредь станет проводить односторонние действия и в этом, и в других регионах мира без оглядки на Москву. В этих условиях у Москвы есть только три варианта действий. Первый - уйти из Сирии. Второй - признать ведущую роль США на Ближнем Востоке и попытаться каким-то образом скоординировать свои действия с Вашингтоном в рамках борьбы с террористами ИГИЛ. Третий - взять курс на обострение отношений.

Уйти для Путина невозможно, потому что это будет означать провал его собственной стратегии, фактическое признание политического поражения, а на такое, тем более за год до следующих президентских выборов он никогда не согласится. Подчиниться "диктату " Америки после стольких побед на внешнеполитическом фронте также не представляется реальным. Следовательно - конфронтация с риском привести две страны на грань прямого вооруженного противостояния?

К такому выводу приходит и премьер-министр Д. Медведев, написавший в своей страничке в Фейсбуке, что Россия и США оказались "на грани боевых столкновений". Но такой курс может оказаться губительным для российского руководства. Тем более, что ракетный обстрел поддержали Израиль и недавний союзник России в Сирии - Турция. Что это -"очередной удар в спину" со стороны Эрдогана?" - вопрошают теперь московские СМИ.

Миссия Тиллерсона в Москве

Но не будем спешить с выводами. 11-12 апреля в Москву должен совершить визит госсекретарь США Рекс Тиллерсон (данных об отмене визита на этот момент не поступало). Президент Путин пока сам никак не высказался в отношении американской атаки в Сирии. Дверь для диалога с американцами остается если не полностью открытой, но и не захлопнутой.

Как считает российский эксперт по международным делам Владимир Фролов "еще есть возможность все открутить назад и вернуться в какое-то подобие объективной реальности. Однако Москва столкнулась с пределом, за которым безоговорочная поддержка Асада превращается из актива в стратегический пассив, «разрушающий стоимость» российской внешней политики. Единственный способ быстро выйти из этой ситуации – вернуться к сентябрьскому соглашению Керри и Лаврова о блокировании полетов сирийской авиации и совместном планировании ударов по террористическим группировкам".

Скорее всего Россия будет призывать США сосредоточиться на борьбе с ИГИЛ и, по некоторым сигналам, такая позиция может быть более или менее позитивно воспринята в Вашингтона. В последние дни независимо от обвинений в адрес Асада американские официальные представители говорят о том, что сначала нужно "разобраться" с террористами, а уж потом решать судьбу сирийского президента. Это дает Кремлю некоторое пространство для маневра.

Но в целом новости для России в последние дни поступают неважные. Политические переговоры в Астане по Сирии с участием Турции и Ирана повисают в воздухе, продолжение консультаций в Женеве под большим вопросом. Ставка на то, что Сирия станет плацдармом для расширения сотрудничества и преодоления глубочайшего кризиса в отношениях с США при Трампе не оправдываются. Речь идет уже о том, чтобы они не сорвались в пике и действительно не привели бы к боевым столкновениям. Типун на язык премьеру Медведеву. Подождем, что даст визит Тиллерсона.