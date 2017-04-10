На фоне ракетного удара по сирийско-российской авиабазе США решили продемонстрировать силу и на другом конце света. В субботу из района Сингапура вышла ударная группа боевых кораблей во главе с тяжелым атомным авианосцем Carl Vinson.

Командование Третьего флота ВМФ США заявило, что прежние планы отправки группы к берегам Австралии отменяются, и корабли направятся на север, не уточняя района. Но все и так поняли: поближе к Северной Корее. Непрекращающиеся ракетные и ядерные испытания КНДР, несмотря на запрещающие резолюции ООН, показывают твердое намерение 33-летнего северокорейского лидера Ким Чен Ына добиться вооружения своей армии баллистическими ракетами дальнего радиуса действия. С учетом того, что в стране уже есть не менее двадцати ядерных устройств, по оценкам экспертов, то речь идет о ядерном оружии, которое может достичь США.

Пока такой возможности у северокорейцев нет, но они двигаются в этом направлении. Характерно, что решение о посылке авианосной ударной группировки было принято американцами после встречи президентов Трампа и Си Цзиньпина во Флориде. Хозяин Белого дома постарался произвести впечатление на китайского лидера атакой крылатых ракет, и это послужило определенным фоном для обсуждения северокорейской проблемы.

США не скрывают, что это в первую очередь забота Китая, и хотели бы, чтобы тот принял более активное участие в обуздании Ким Чен Ына, Если же Пекин по-прежнему предпочтет оставаться в стороне, Трамп говорит, что Америка готова решить эту проблему в одиночку. Легко, однако, сказать, трудно сделать.

Реакция КНДР на методы укрощения Башара Асада оказалась противоположной желаемой. Разговоры западных руководителей о необходимости отстранения от власти сирийского президента прозвучали для Ким Чен Ына как прямая угроза силового смещения, а единственной гарантией от этого для него является наличие ядерного оружия – собственно, как у Путина. Тем более, что в недавнем сообщении NBS News со ссылкой на военные и разведывательные источники прозвучала информация, что у Трампа рассматриваются разные варианты выхода из северокорейского тупика, от размещения на Корейском полуострове ядерного оружия, которое оттуда убрали еще в 1991 году, до физического устранения вождя. Это лишь подогревает паранойю Ким Чен Ына.

Очевидно, что Трамп, получивший весьма позитивные отзывы после своего быстрого решения нанести удар по Сирии, обвиненной в применении химического оружия, не прочь закрепить свой образ мирового лидера, с которым лучше не шутить. Но применение военной силы против КНДР чревато большими потрясениями для всего региона, и в Китае этого очень боятся, понимая, что основные проблемы возникнут как раз у них, а не у США.

В этом отношении импульсивное решение Трампа в отношении Асада больше, наверное, насторожило Си Цзиньпина, чем внушило ему доверие к Трампу. Сейчас сильно напряглась и Южная Корея. 15 апреля будет 105-ая годовщина со дня рождения Ким Ир Сена, основателя КНДР. В Северной Корее очень любят символические даты и, соответственно, какие-то важные приуроченные мероприятия, демонстрирующие несгибаемость народа, идущего по пути чучхе.

Под психологическим прессингом внук великого вождя может выкинуть какое-нибудь опасное коленце, чтобы продемонстрировать всем, что он нисколько не устрашен действиями США. В общем, мы являемся свидетелями того, что раньше называлось ростом международной напряженности в этом непростом регионе. Пока предпосылок для разрядки не наблюдается абсолютно никаких.