Ильхам Алиев о проблеме детсадов в Баку

«Я дал особое распоряжение о том, чтобы в новостройках, особенно в тех, которые строятся на месте старых построек, на первых этажах должны быть предусмотрены общественные места, детские сады. Таким образом, в каждом из строящихся 75 домов на первом этаже будет детский сад. Что в свою очередь, окажет положительное решение на проблему нехватки детских садов в Баку.

Таким образом за два-три года эта проблема будет решена. Потому что сейчас в решении этой проблемы есть острая необходимость. Растет численность населения и детей. В то же время создаются рабочие места. Сейчас в семьях оба родителя обеспечиваются работой. Поэтому у нас есть большая потребность в детских садах. Для строительства детсадов должны выделяться особые места. Но самым лучшим вариантом является наличие детсадов в строящихся домах. И те кто дает разрешение на строительство, местные органы исполнительной власти должны давать эти рекомендации предпринимателям», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, подводя итоги заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.