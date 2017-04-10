В магазинах Duty Free аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге торгуют нелегальным алкоголем из Нагорного Карабаха. На этикетке фруктовой водки «Karabakh Виноградная», «Karabakh Абрикосовая» и др. отмечено, что производитель и экспортер этой продукции – ереванский филиал ЗАО «Степанакертский коньячный завод». Завозит и продает водку в Петербурге ЗАО "Ленрианта" - оператор магазинов беспошлинной торговли Duty Free в "Пулково".

Между тем, как пояснили haqqin.az юристы, ереванский филиал «Степанакертского коньячного завода» не является самостоятельным юридическим лицом, он представляет головную компанию. А она не может являться юрлицом, так как зарегистрирована ненадлежащим образом. То есть ее регистрировал непонятно какой орган. «Это предприятие на территории Азербайджана и только Минналогов страны правомочно было провести регистрацию коммерческого юридического лица», - заявил эксперт.

Кстати говоря, штрих-код на бутылках принадлежит Ереванскому коньячному заводу. То есть и в этом случае есть нарушение: как минимум обман российского потребителя, отмечает юрист.

Haqqin.az поинтересовался у ЗАО "Ленрианта": каким образом товар с оккупированной азербайджанской территории (а легитимность самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской Республики» ни признана ни одним государством мира, включая Россию) попал на прилавки питерских магазинов Duty Free. Ведь получается, что по сути питерский Duty Free торгует контрафактной водкой, произведенной на нелегитимной территории, нелегитимным предприятием.

Письмо с вопросами было отправлено генеральному директору ЗАО "Ленрианта" Григорию Церетели. Прошло уже пять дней, но от компании ответа пока нет. Впрочем, в ЗАО "Ленрианта" заявили, что гендиректор поручил юристам компании ответить на обращение. Сделать это, по российским законам, можно в течении месяца.

Между тем, как сообщил haqqin.az глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, Армения вовлечена в противозаконную экономическую деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. «Эти действия Еревана являются грубым нарушением Женевской конвенции и других международных соглашений. Незаконное производство и маркировка товаров на оккупированных территориях, а также поставки на рынки других стран находятся в центре внимания МИД, Министерства экономики, других ведомств страны и Посольства Азербайджана в РФ», - заявил Гаджиев.

По его словам, как правило в случае обнаружения нарушения, эти вопросы выносятся на рассмотрения совместной межправительственной комиссии. «В результате проведенной работы удалось пресечь поступление в торговые сети ряда стран товаров, произведенных на оккупированных территориях. Теперь армянская сторона для того, чтобы скрыть действительное место производства товара, использует фиктивную маркировку. На этикетках в качестве производителя указывается Армения. Повторюсь, Азербайджан с Россией и с другими государствами такие случаи обсуждает в рамках совместной межправительственной комиссии», - сообщил он.