«В налоговый кодекс внесены серьезные изменения, цель которых заключается в создании еще более выгодной среды для развития малого и среднего бизнеса, повышении уровня взаимного доверия между субъектами предпринимательства и налоговыми органами, увеличении объема безналичного расчета и предотвращении случаев уклонения от налогов». Об этом было заявлено во время национального форума бухгалтеров, прошедшего в Учебном центре Министерства налогов, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В форуме приняли участие местные и международные аудиторские и консалтинговые компании, международные финансовые институты, местные государственные структуры и финансовые организации, региональные профессиональные бухгалтерские организации, а также бухгалтеры местных компаний.

Форум состоял из четырех разделов, в рамках которых состоялись презентации на такие темы как «Существующие в малых и средних компаниях проблемы в бухгалтерии и пути их решения», «Применение передового опыта по сертификации бухгалтерского учета в Азербайджане», «Роль государства в совершенствовании изучения бухгалтерского учета», а также обсуждены вопросы, касающиеся дополнений и изменений в Налоговом кодексе.