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Президент И.Алиев обратился к крестьянам

Автор: Отдел информации 

«В этом году мы осуществим 270 проектов по обеспечению сельского населения питьевой водой. ОАО «Азерсу» обеспечит установку очистительных установок в 170 селах, а Минэкологии – в 100 селах. Соответствующее распоряжение мною уже подписано. Названия всех этих сел в этом распоряжении указаны. Я специально распорядился так, чтобы и население сел, и органы исполнительной власти знали, что этот вопрос находится под контролем. Если бы в этом распоряжении говорилось бы просто об обеспечении сел водой, то потом было бы сложно проконтролировать: 100 или 50 сел обеспечены водой.

В распоряжении указаны районы, названия сел и я, обращаюсь и прошу у жителей этих сел, чтобы и они контролировали исполнение этого распоряжения. Если есть в распоряжении название их села и работы не ведутся, то пусть сразу же сообщают об этом местной исполнительной власти и в Администрацию президента. Конечно же, те кто допустят какие-либо нарушения при исполнении этого распоряжения, будут наказаны. Я говорю это для того, чтобы усилить общественный контроль, а для этого общественность должна быть проинформирована. Сейчас я информирую общественность о том, что 270 населенных пунктов будут до конца года обеспечены модульными очистительными установками. Деньги на это выделены и работы должны завершиться до конца года, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, подводя итоги заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

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