Ильхам Алиев: «Я распорядился выплатить компенсации жителям «Советской»

«Известный под названием «Советская» массив будет благоустроен, сейчас там строится дорожная инфраструктура, в ближайшем будущем будет сдана в эксплуатацию, и в целом это место превратится в одно из самых красивых мест нашей столицы. Сейчас работы уже ведутся и в первую очередь строятся дороги.

Эти дороги будут отличаться от старых дорог: если старые были шириной 3-5 метров, то новые будут шириной 15-20 метров. То есть этот проект рассчитан на будущее и после этого наступит большое облегчение движения транспорта в Баку. Параллельно со строительством дорог, в этой зоне будут разбиты парки, которые станут местом отдыха бакинцев. Десятилетиями на этой территории невозможно было осуществить какой-либо проект, но мы наконец смогли это сделать. Я уверен, что и жители этих мест будут довольны. Я распорядился выплатить компенсации жителям в полном объеме», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, подводя итоги заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.