В последние дни возникли проблемы в импорте и экспорте продуктов питания и сельскохозяйственной продукции между Азербайджаном и Россией. Продолжающаяся в Дагестане с 27 марта забастовка дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон», предполагающей взимание платы за пробег с многотонных грузовиков, нанесла серьезный удар по объему взаимных грузоперевозок. Компании, доставляющие в Баку российскую и украинскую продукцию, фактически приостановили свою деятельность.

Корреспонденту haqqin.az об этом рассказали владельцы оптовых магазинов, расположенных рядом со станцией метро «28 мая».

Пройдясь по магазинам, торгующим в основном продуктами питания российского и украинского производства, журналисты убедились, что в магазинах явно ощущается нехватка товаров. По словам продавцов, в столичных супермаркетах – такая же ситуация. Из-за перебоев в доставке продовольственных и на складах их с каждым днем все меньше.

На условиях анонимности те же продавцы поделились, что за последнюю неделю российские и украинские товары существенно подорожали. Подорожали конфеты, молочная продукция, колбасы и чистящее средства. На прилавках сегодня лишь остатки товаров, завезенных ранее или давно хранившихся на складах.

«Мы покупаем товар на оптовом рынке. Некоторые продукты вообще не завозятся, а другие прибывают в незначительных объемах. Все это сказывается на ценах. Дорожают в основном продукты, которые завозятся в Азербайджан большегрузными автомобилями. Пока не было проблем только у мелких торговцев, что везут товар буквально на себе - в баулах и сумках, но из-за ужесточения таможенных пошлин сегодня значительно сократилось число людей, промышляющих таким бизнесом», - вздыхает продавец по имени Октай.

Владелец другого магазина признается, что значительно повысилась цена на импортное масло.

«Все сорта российского и украинского масла подорожали где-то на 2-3 маната. Впрочем, то же и с конфетами. Раньше я приобретал их по 9,6 маната за килограмм, сейчас же плачу 10 манатов. И пусть вам не кажется, что повышение небольшое – для оптовой торговли это очень существенное повышение цены», - утверждает он.

В оптовых магазинах подорожали российские шоколад и печенье. Теперь килограмм российских шоколадных конфет можно купить не дешевле 15-16 манатов.

Торговцы уверяют, что некоторые фирмы, столкнувшись с проблемами доставки, уже сворачивают свою деятельность, продавая за бесценок залежавшийся на складе товар.

Плохо и с бытовой химией, которая завозилась из России. Давно не поступает в Баку, к примеру, популярное средство калгон. Завозом этого товара в Баку занимается компания «Атропатена», машины которой сейчас простаивают в Дагестане. Продавцы не сомневаются, что в ближайшее время начнется рост цен и на бытовую химию.

Напомним, что бастующие с 27 марта дагестанские дальнобойщики пытаются насильно привлечь к своей акции и азербайджанских водителей. Наших водителей избивают, чтобы они не выходили на маршрут. Уже были случаи поджога и обстрела азербайджанских большегрузных автомобилей. В результате этой акции дальнобойщиков в самом Дагестане также наблюдается рост цен и нехватка товаров.