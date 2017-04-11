Российско-американское противостояние усиливается , что называется не по дням, а по часам. Уже слышны разговоры о новых возможных ударах со стороны США по Сирии, о вероятности нового противостояния между РФ и США, на сей раз в Ливии. Все это – на фоне угроз введения новых, значительно более серьезных, американских санкций против России. К чему может привести новая эскалация международной напряженности? Какой будет судьба Башара Асада и Сирии? Готовы ли российская элита и общество к углублению противостояния с Западом? На эти и другие вопросы в интервью haqqin.az отвечает известный российский политолог, сотрудник Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

- Одной из самых обсуждаемых тем последних дней является решение США нанести удар ракетами «Томогавк» по территории авиабазы Шайрат сирийских правительственных сил в районе города Хомс. Можно ли было их предотвратить?

- Вероятно, избежать налета было невозможно. Президенту США Дональду Трампу нужно было осуществить звучную акцию "здесь и сейчас". И никакие "детали" и возражения извне его не интересовали. Как показывает анализ последствий ракетной атаки, фактический ущерб удалось минимизировать.

Надо сказать, что и сами американцы не стремились к созданию предпосылок для эскалации напряженности. Хотя и в самом американском ударе есть много странностей. Например, трудно поверить в столь низкую фактическую эффективность одного из самых продвинутых и часто используемых образцов американского оружия.

- Член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник запаса Виктор Мураховский в интервью haqqin.az заявил, что системы ПВО С-400 оказались не в силах сбивать «Томагавки». Согласны ли Вы с этим мнением, и если нет, то почему они не были сбиты?

- С мнением Виктора Мураховского я не согласен. Конечно, любые средства ПВО имеют ограничения в своих возможностях. Но в данном случае российские средства ПВО изначально были сконфигурированы, как объектовые. Они не имели задачи прикрытия всей территории Сирии. Но самое главное - налицо политическое решение Кремля на данном этапе не допустить эскалации ситуации.

- Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Вашингтон может нанести новый ракетный удар в Сирии. Насколько велика вероятность этого нового удара и к чему это может привести? Существует ли риск открытого и прямого российско-американского военного противостояния в Сирии?

- Вероятность нанесения повторных ударов весьма велика. Особенно учитывая относительно краткосрочный пропагандистский эффект первой атаки. Более того, вероятно, второй налет, возможно, с использованием авиации, а не крылатых ракет, будет осуществлен в момент визита госсекретаря Тиллерсона в Москву.

- Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что России следует прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада и действовать в этой арабской стране совместно с США. Как Вы прокомментируете это заявление и как вообще можно охарактеризовать нынешнее состояние российско-турецких взаимоотношений?

- Президент Турции Эрдоган последовательно демонстрирует свою слабость и непоследовательность. Втягивание в военный конфликт в Сирии для него является выходом из состояния внутриполитического тупика и международной изоляции. Российско-турецкие отношения находятся в стагнации, примерно, с ноября месяца. Никаких признаков появления в российско-турецких отношениях стратегической глубины не появилось. А как тактический партнер Эрдоган Москве явно не интересен.

- Что ждет Сирию в случае насильственного устранения Асада от власти, сохранится ли страна в ее нынешних границах ?

- За последние полтора года интегративная роль Асада только усилилась. Его замена сейчас приведет к хаосу с большей вероятностью, нежели в сентябре 2015 года. Увы, нельзя исключать того, что США и их союзники попытаются устранить Асада, возможно даже физически. И Россия может оказаться не в состоянии его спасти...

- Ряд экспертов говорят уже о том, что после Сирии новой точкой российско-американского противостояния может стать Ливия. Вы согласны с этим?

- Ливия для США, да и для России не имеет того значения, как Сирия. Хотя, как площадка для конфронтации Ливия вполне возможна. Возможность обострения конфронтации России и США вокруг Ливии возникает еще и в связи с тем, что там сочетаются, сравнительная легкость проведения стабилизационных мероприятий (относительно малое количество "активных штыков" среди радикальных исламистов) и осознанная большинством внутренних сил в Ливии потребность в новой "сильной руке".

- США заявили о подготовке новых санкций против России. Насколько опасны они для российской экономики могут быть и в чем в целом причина столь кардинального изменения позиции Дональда Трампа в отношении России?

- Очевидно, что давление на Россию будет усиливаться, причем, как в политическом плане, так и в тактическом. Ибо стратегическая цель этого давления понятна - предотвращение выдвижения В.Путина на рост президента и замена его более комфортной фигурой.

Конечно, в основном санкции будут вводиться по имиджево чувствительным направлениям (например, судьба чемпионата мира по футболу в России выглядит очень печально), но нельзя исключать и переход к сущностным секторальным санкциям. В частности, отключению от системы SWIFT и ограничениям на торговлю российской нефти. Такие шаги, которые переведут российско-американские отношения в фазу открытой конфронтации исключать также нельзя.

- Ситуация - не из оптимистических. А какова позиция российской элиты , чего она требует - продолжения противостояния с Западом или налаживания с ним отношений?

- Особенность ситуации в России такова, что российская элита сейчас в гораздо большей степени готова к капитуляции перед Западом, нежели в апреле 2014 года. При этом, российское общество в еще большей степени готово к конфронтации с Западом, нежели в апреле 2014 года. Это противоречие неразрешимо в рамках существующей в России общественной модели. И действия Трампа послужили уже сейчас катализатором неизбежного кризиса.