Азербайджан в последние годы переживает туристический бум. Ежемесячно в страну прибывают десятки тысяч туристов из разных стран мира. И если раньше сферу туризма в Азербайджане было принято рассматривать как второстепенный и даже третьестепенный источник дохода бюджета страны, то за последние два года картина стала меняться кардинальным образом.

Туристический потенциал Азербайджана безграничен. На территории страны имеются условия для любого вида отдыха: пляжи и Каспийское море, горнолыжные курорты, живописная природа, исторические достопримечательности, жемчужный Баку. Остается все эти завоевания представить миру и завлечь туристов.

Буквально на каждом заседании правительства Ильхам Алиев оглашает задачи, необходимые для развития туризма. В первую очередь речь шла о существенном упрощении процедуры получения визы, снижения цен на авиабилеты и создания качественно новой инфраструктуры для приема армии туристов.

Первые две проблемы были решены с созданием структуры ASAN VISA и открытием новых рейсов, совершаемых в Азербайджан бюджетными авиакомпаниями –лоукостерами.

Что касается необходимой инфраструктуры, глава государства подчеркнул, что в Азербайджане имеется большое количество роскошных пятизвездочных и четырехзвездочных отелей, но не хватает более бюджетных гостиниц и хостелов. Президент обратился к частному сектору, чтобы и он активно участвовал в развитии сети бюджетных гостиниц.

Одним из первых, кто с большим восторгом ответил на призыв президента стал предприниматель из Баку Джамиддин Муртузаев. Но с какими только проблемами не столкнулся предприниматель, об этом вы и узнаете из нашей публикации.

Туристический бизнес в мире стремительно развивается и видоизменяется. Если еще в прошлом десятилетии, путешествия считались лишь уделом избранных состоятельных, людей, которые могли себе позволить номера в дорогих гостиницах, то сейчас туризм приобретает массовый характер. Современный человек инвестирует в эмоции и охотнее тратит деньги на поездку в какую-либо новую страну, чем на очередную недвижимость у себя на родине. На смену сотням богатых туристов-бизнесменов пришли десятки тысяч туристов-студентов, которые неприхотливы к условиям проживания и ищут самые дешевые виды отдыха.

В соседних странах, и в частности Грузии, которая лишь за последний год приняла 6 миллионов туристов, это прекрасно поняли. Повсеместно в Тбилиси и других городах открылись сотни трехзвездочных отелей и хостелов. И владельцами значительной их части являются именно граждане Азербайджана, которые решили инвестировать свои сбережения в прибыльный бизнес в соседней стране.

Для наглядности, надо отметить саму систему работы хостелов. Размещение в хостеле чем-то напоминает структуру общежития, только является более комфортабельным. Так, хостелы предлагают отдыхающим номерной фонд, состоящий из комнат общего проживания, способных вместить до десяти человек каждая. Как правило, номера делятся на мужские и женские. В ряде хостелов есть более дорогие двухместные и одноместные номера.

Основная целевая аудитория подобных гостиниц-общежитий – люди, желающие сэкономить деньги на проживании. Атмосфера хостелов проникнута духом творчества, молодости и свободы. В таких условиях проживание в номере небольшим коллективом является преимуществом, а не недостатком. Одним словом, зачем платить за отель 100-200 долларов, если вы приходите туда только ночевать? С тем же успехом можно найти ночлег за 20-30 долларов, а сэкономленные деньги потратить на развлечения.

Это новый туристический тренд и требования сегодняшнего дня. Если вы не можете предложить туристу дешевое проживание, он просто к вам не поедет. Руководство Азербайджана это поняло и призыв президента Ильхама Алиева сделать упор на строительстве бюджетных гостиниц наглядное тому подтверждение.

И действительно, за рекордно короткие сроки в Баку и других городах страны появились десятки трехзведочных отелей и хостелов. Одним из частных предпринимателей, откликнувшихся на призыв президента и открывшим собственный хостел в Баку, и стал пионер этого бизнеса в Баку Джамиддин Муртузаев.

Путем нехитрой перепланировки нескольких квартир в одном из «итальянских двориков» на проспекте «Азадлыг» в начале этого года появился созвучный с адресом хостел Freedom. Заведение открылось на втором этаже четырехэтажного здания. Для привлечения клиентов ему понадобилось всего несколько недель. Комфортный ночлег за незначительную цену (в среднем 15-20 манатов), оказалось достаточным, чтобы завлечь много туристов. Основные клиенты хостела - туристы из Европы, Украины, России и даже Китая и других стран.

Заведение не имело никаких проблем с законом. Жильцы дома также не были против такому необычному соседству. Не приглянулся хостел с иностранными туристами лишь пенсионеру Фахраддину Гезалову, который владеет тремя квартирами на третьем и четвертом этажах дома. Не успел хостел принять первых гостей, как мужчина с завидным упорством буквально завалил все инстанции жалобами. Попытки договориться с ним и решить дело на месте не дали никаких успехов.

«Хостела в этом доме не будет», - сказал мужчина и продолжает настаивать на своем.

Сначала мужчина пожаловался участковому на то, что в их благородном доме открылся притон, и открыто действует на глазах полиции. Затем он написал жалобу о том, что в хостеле остаются «бандиты из Сирии». И на каждую жалобу пенсионера полицейским приходилось реагировать и приезжать с проверкой.

Когда участковый после очередной проверки перестал реагировать на жалобы старика, он пошел жаловаться на него в 22-е отделение полиции. Из отделения полиции также прибыла проверка и ничего не обнаружила. Более того, владельцы хостела, во избежание неприятностей, по собственной инициативе каждый день снимали копии паспортов постояльцев и сдавали полиции.

Затем проблемный сосед неоднократно обращался с жалобой в МЧС. Однако проверка инициированная министерством не выявила никаких проблем с безопасностью. Более того, владелец хостела по собственной инициативе заранее пригласил специалистов МЧС и по их совету установил пожарную сигнализацию и обеспечил пути для аварийной эвакуации постояльцев.

После того, как на старческий бред Фахраддина Гезалова перестали реагировать и в 22-м отделении полиции и МЧС, он накатал жалобу на бездействие правоохранительных органов в Управление полиции Насиминского района. Мужчину принял начальник Управления полиции и выслушал его жалобу. Нетрудно догадаться, в каких красках Гезалов описал деятельность данного хостела.

В Управлении полиции Насиминского района устроили встречу жалобщика и владельца хостела Джамиддина Муртузаева. Однако, владельцу хостела даже не представилось возможности сказать что-либо в свою защиту. Все было решено заранее.

«Ты бы принял тот факт, если бы у тебя в доме появился хостел? Хостелы не соответствуют нашему менталитету», - сказали сгоряча в полиции и призвали его закрыть.

А как закрыть хостел, в котором, проживают иностранцы, и который готовится принять по заявке Booking.com еще шесть туристов? Как объяснить гостям, что они должны спешно съехать?

Прибывших сотрудников полиции вряд ли волновали эти вопросы, приказ есть приказ – велено закрыть. Лишь с большим трудом Джамиддину Муртузаеву удалось убедить стражей порядка дать время до утра, чтобы не выставлять гостей ночью на улицу. На следующее утро он объяснил оставшимся постояльцам: американцу, китайцу, австрийке и двум гражданам Украины ситуацию, попросил прощения за причиненное неудобство и за собственные средства разместил их в других гостиницах Баку. Пришлось также спешно искать место для еще шести туристов, которые должны были приехать в Баку в течение ближайших трех дней. Все это произошло в центре Баку пять дней назад.

Туристы с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и не стали устраивать скандал. Небольшая проблема возникла лишь с гражданином США Дэвидом Энджелом. Дело в том, что прибывший в Баку американец потерял свою банковскую карточку. Руководство хостела вошло в положение туриста и согласилось принять его без оплаты. Находясь в хостеле, американец позвонил своим родным в США и попросил выслать новую банковскую карточку по адресу, где расположен хостел Freedom. Заказное письмо с пометкой срочно, должно прибыть в хостел 12 апреля.

Оставшийся без денег и без крыши над головой в чужой стране Дэвид Энджел обратился в посольство США в Баку с просьбой о консульской поддержке. Вскоре Джамиддину Муртузаеву позвонили из посольства США и попросили прояснить ситуацию вокруг своего гражданина. Владелец закрывшегося хостела заверил американских дипломатов в том, что в любом случае получит банковскую карту и передаст ее Дэвиду Энджелу. Заострять внимание на причинах закрытия хостела и возникновении проблемы предприниматель не стал.

С закрытием хостела сложилась еще одна неприятная ситуация. Дело в том, что в рамках благотворительной акции Джамиддин Муртузаев согласился на три дня принять в хостеле 15 учеников 4-6 классов средней школы села Халдан Губинского района. Школьники должны были прибыть в Баку в рамках программы Camping Azerbaijan. Эта программа, поддерживаемая Министерством образования, устраивает различные экскурсии и учебные программы для школьников из отдаленных сел.

Джамиддин Муртузаев обратился в полицию с просьбой принять в хостеле детей, впервые приезжавших на экскурсию в большой город, на срок с 7 по 9 апреля, однако и на это получил отказ. Предпринимателю пришлось объяснить ситуацию организаторам Camping Azerbaijan и они в самый последний момент нашли другое место проживания для детей.

Ситуация, с которой столкнулся предприниматель, не поддается логическому объяснению. По призыву руководства страны, естественно не забывая и о личной выгоде, начинающий бизнесмен открыл в Баку хостел. Заведение пользовалось большой популярностью у туристов, благодаря положительным образом которых, расширяло клиентскую базу, набирало стремительный рейтинг в поисковых системах.

И в один не самый прекрасный день, его просто на просто закрывают. Во имя чего? Предприниматель не нарушал законов, не уклонялся от налогов, а просто занимался любимым делом, внося свою лепту в развитие туризма в страны. И в угоду старческому маразму проблемного соседа, полиция закрывает хостел.

Предприниматель отмечает, что в личной беседе сотрудники полиции поддерживают его позицию и соглашаются, что хостел действует на законных основаниях.

В беседе с haqqin.az глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов заявил, что предприниматель не нарушал законов. Однако, жалоба соседей послужила для оперативной реакции полиции: «Мы провели предварительное расследование и передали дело в суд. Теперь этот вопрос будет решать суд. На мой взгляд, хостелы надо открывать в нежилых помещениях. И хостелы не соответствуют менталитету нашего народа».

Но глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров считает закрытие хостела недопустимым: «Это наносит большой урон развитию туризма. Предприниматель не нарушал законов, вся его документация в порядке, он работает в соответствии с законодательством страны. Кто имеет право закрывать хостел? Тем более, что в это время там находились туристы из США?! Я обратился в соответствующие инстанции, к руководству Министерства культуры и туризма, и прилагаю все усилия для восстановления деятельности хостела. Но мое влияние небезграничное. Видимо, должно вмешаться руководство страны, и помочь разрешению ситуации».