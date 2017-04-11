Меркель и Мэй поддержали удар по Сирии

В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом канцлер ФРГ Ангела Меркель и британский премьер Тереза Мэй поддержали ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Reuters.

«Премьер-министр Тереза Мэй и канцлер Ангела Меркель выразили поддержку действиям США в Сирии и подчеркнули важность привлечения сирийского президента Башара Асада к ответственности», — говорится в сообщении.

Трамп, Мэй и Меркель, как отмечается, договорились и дальше контактировать по сирийскому вопросу.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ракетный удар по сирийской авиабазе нанес ущерб 20% сирийских самолетов.