Северная Корея готова ответить на нападение США

В Пхеньяне считают, что отправка ударной американской авиагруппы к Корейскому полуострову доказывает агрессивные намерения США, на которые Северная Корея готова ответить. Как передает РИА Новости, соответствующее заявление МИД республики распространило агентство ЦТАК.

В ведомстве отметили, что направление атомного авианосца «Карл Винсон» в акваторию у берегов полуострова доказывает, что сценарий вторжения США в КНДР достиг серьезной фазы.

«Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о «превентивном ударе» и «уничтожении штабов», КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий», — подчеркнули в МИД.

В заявлении также подчеркивается, что КНДР не выпрашивает мира, однако всегда «готова защитить себя силой оружия».