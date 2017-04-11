Азербайджан разрабатывает беспилотники с кумулятивным зарядом

Министерство оборонной промышленности Азербайджана ведет работу над разработкой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Zərbə KH (с кумулятивным зарядом), способного определять и уничтожать военные объекты противника на расстоянии 100 км, заявил глава ведомства Явер Джамалов.

«В настоящее время мы ведем интенсивную работу в направлении создания БПЛА Zərbə KH (с кумулятивным зарядом), способного определять и уничтожать военные объекты противника на расстоянии 100 км», — сказал Я.Джамалов в понедельник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в первом квартале 2017 года.

По его словам, Миноборонпром также начал работу над проектом создания техники и снарядов с высоким электромагнитным импульсом.

«Этот проект предусматривает два направления — создание установки электромагнитного импульса, которая может быть установлена на бронетехнике, и авиабомбы с сильным электромагнитным импульсом», - отметил он.

Министр подчеркнул, что за счет создания электромагнитного импульса можно выводить из строя системы электронного управления военной и гражданской техники противника. «Над этим проектом сейчас ведется интенсивная работа», — добавил он.