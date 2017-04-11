Число смертных казней в мире сократилось на треть

Число смертных казней в мире за 2016 год упало на 37% по сравнению с 2015 годом. Как сообщает BBC, подобные данные приводит международная правозащитная организация Amnesty International.

В прошлом году были приведены в исполнение 1032 смертных приговора, тогда как годом ранее были казнены 1634 человека. Снижение числа казней произошло в первую очередь за счет Ирана и Пакистана.

При подсчетах не учитывались казни в Китае, так как точные данные по этой стране отсутствуют. Предполагается, что в КНР казнено больше людей, чем во всех остальных странах вместе взятых.

Впервые с 2006 года в список пяти стран с наибольшим числом казней не попали США. Сейчас странами с самым большим числом казней являются Китай, Иран (567 казней), Саудовская Аравия (154 казни), Ирак (88 казней) и Пакистан (87 казней).

В Европе и Центральной Азии смертная казнь действует только в двух странах: Беларуси и Казахстане.

В настоящее время смертная казнь отменена в 104 странах. Для сравнения: в 1997 году таких стран было только 64.