В марше оппозиции в Венесуэле ранены 60 человек

По меньшей мере 57 человек получили ранения в ходе очередного марша оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Nacional.

По данным издания, большинство пострадавших отравились слезоточивым газом, который против них применили полицейские. Еще один мужчина получил травму черепа.

Отмечается, что в ходе протестов были задержаны не менее 18 человек.

Это уже четвертая за неделю демонстрация оппозиционных сил в Каракасе, протестующих против недавних решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента. Сами решения уже отменены, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.