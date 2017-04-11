Подписаться на уведомления
 

В марше оппозиции в Венесуэле ранены 60 человек

 

По меньшей мере 57 человек получили ранения в ходе очередного марша оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Nacional.

По данным издания, большинство пострадавших отравились слезоточивым газом, который против них применили полицейские. Еще один мужчина получил травму черепа.

Отмечается, что в ходе протестов были задержаны не менее 18 человек.

Это уже четвертая за неделю демонстрация оппозиционных сил в Каракасе, протестующих против недавних решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента. Сами решения уже отменены, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.

104 просмотров


Старости
В Баку Ильхам Алиев и Патрушев обсудили безопасность
В Баку Ильхам Алиев и Патрушев обсудили безопасность
Наша погода
Сегодня 14° / 8°
12 Апр 15° / 9°
13 Апр 15° / 11°
14 Апр 19° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7031 AZN
1 EUR   =   1.8029 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Блокада прорвана: из Азербайджана в Россию отправились 120 грузовиков
Взрыв в центре Киева видео
Железную дорогу доведут до Бакинского аэропорта
В марше оппозиции в Венесуэле ранены 60 человек
Число смертных казней в мире сократилось на треть
Азербайджан разрабатывает беспилотники с кумулятивным зарядом
Северная Корея готова ответить на нападение США
Меркель и Мэй поддержали удар по Сирии
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Скандал: в Баку туристов выставили из гостиницы гражданин США обратился в посольство
Дмитрий Евстафьев: «Российская элита сейчас готова к капитуляции перед Западом» эксклюзив
Российская блокада: в Баку рост цен и нехватка товаров наш спецреп
Ильхам Алиев: «Я распорядился выплатить компенсации жителям «Советской»
Президент И.Алиев обратился к крестьянам
"Бухгалтер он простой, да ну и пусть" заявляет Минналогов
Карабахская водка попала в Duty Free фото; видео
Ильхам Алиев о проблеме детсадов в Баку
Новая мировая схватка: Трамп против Ына наш комментарий
Белый дом о новых ракетных ударах по войскам Асада
Сирия как площадка для лобового столкновения наша аналитика
Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией США
В мире сократилось число нефтегазовых установок впервые за 10 месяцев
Илюмжинов сохранил пост президента ФИДЕ, но с ограничениями обновлено
Американцы покидают Инджирлик и строят авиабазы в Сирии израильские источники
Назарбаев: «Казахстан равноудален от сторон сирийского конфликта»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться