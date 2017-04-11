Железную дорогу доведут до Бакинского аэропорта

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в ближайшие три года планирует реализовать проект капитального ремонта железной дороги Ялама-Астара, сообщил глава АЖД Джавид Гурбанов в понедельник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в первом квартале 2017 года.

«Подготовлена инвестиционная программа развития АЖД, в соответствии с которой в ближайшие три года планируется осуществить капремонт железной дороги Ялама-Астара, ввести в эксплуатацию скоростной поезд Баку-Гянджа-Баку и построить второй железнодорожный мост через реку Кура в Евлахе», - отметил Дж.Гурбанов.

По его словам, в долгосрочной перспективе планируется строительство железной дороги в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку и прокладка железнодорожных линий до туристических центров Шахдаг (север страны) и Габала (северо-запад страны).