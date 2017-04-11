Блокада прорвана: из Азербайджана в Россию отправились 120 грузовиков

Транспортная блокада, вызванная протестами дальнобойщиков в Дагестане, начинает разрешаться. По информации дагестанских источников, утром 10 апреля, по сведениям Ространснадзора по РД, из Азербайджана в сторону Ставропольского края отправились 120 груженых фур, среди которых есть и дагестанские грузоперевозчики. В сторону Баку отправилось 25 машин-большегрузов.

Возле поселка Манас Карабудахкентского района остается порядка 80 машин.

Издание «НИА Дагестан» отмечает, что в Ространснадзоре по РД прошла встреча с руководителями фирм-грузоперевозчиков, на которой стороны пришли к договоренности приостановить акцию протеста против системы «Платон» во избежание дестабилизации в республике.