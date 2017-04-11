Назарбаев будет лишать гражданства террористов

Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в террористическую группировку «Исламское государство». Об этом сообщил президент страны Нурсултан Назарбаев.

«Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера», — сказал он в эфире телеканала «Мир-24».

По словам Назарбаева, в данный момент в рядах боевиков ИГ насчитывается около 500-600 выходцев из Казахстана. Всего из стран бывшего СССР к группировке присоединились порядка 5 тысяч человек.

«Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ, но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой», — пояснил глава Казахстана.