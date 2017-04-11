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Выхватил пистолет у полицейского и застрелился ЧП в Ленкорани

Автор: Отдел информации 

В Ленкорани в отделении полиции произошло чрезвычайное происшествие. Доставленный в дежурную часть мужчина напал на сотрудника полиции, выхватил у него табельное оружие и застрелился.

Как сообщили в ответ на запрос haqqin.az в пресс-службе МВД, доставленный в дежурную часть в административном порядке Фаиль Гусейнов в три часа ночи попросил у сотрудника полиции воды. Когда полицейский принес воду, Фаиль Гусейнов неожиданно ударил его кулаком, выхватил пистолет и застрелился.

Ленкоранской районной прокуратурой ведется расследование инцидента.

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