Жертвами взрыва в Афганистане стали дети

По меньшей мере четыре ребенка погибли и еще семеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в провинции Кундуз на севере Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на агентство Pajhwok.
Подробности инцидента на данный момент не сообщаются.
По меньшей мере четыре ребенка погибли и еще семеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в провинции Кундуз на севере Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на агентство Pajhwok.
Подробности инцидента на данный момент не сообщаются.
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