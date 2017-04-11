В Сирии погиб российский контрактник

Российский контрактник Игорь Завидный погиб в Сирии в результате минометного обстрела. Об этом рассказал его брат Евгений Завидный.

«Накрыло минометным огнем, и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать, вместо него поехал парень с другой части», — приводит его слова РБК.

Евгений Завидный добавил, что после срочной службы Игорь работал на металлургическом комбинате, а потом ушел на контракт.

«Три года был на контракте: Чечня, Дагестан, Ингушетия. После Чечни пошел служить в Тоцкое (Оренбургская область)», — сообщил брат погибшего.

Ранее о гибели Игоря Завидного сообщила его знакомая Ирина Зубова.