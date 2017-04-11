В городе Диярбакыр на юго-востоке Турции в районе Баглар прогремел мощный взрыв, сообщают во вторник турецкие СМИ.
На место взрыва направлены представители силовых ведомств, спасатели и бригады медслужбы.
В городе Диярбакыр на юго-востоке Турции в районе Баглар прогремел мощный взрыв, сообщают во вторник турецкие СМИ.
На место взрыва направлены представители силовых ведомств, спасатели и бригады медслужбы.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.