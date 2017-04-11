Трамп закрывает свое модельное агентство

Модельное агентство Trump Models, основанное нынешним президентом США Дональдом Трампом в 1999 году, закрывается. Как передает Business Insider, об этом заявил пресс-секретарь Trump Organization.

По его словам, такое решение принято вслед за недавней продажей Miss Universe Organization. «Trump Organization выбирает уход из модельного бизнеса», — сказал представитель компании.

Он добавил, что компания сконцентрирована на своем основном бизнесе в сферах недвижимости и гольфа, а также на быстром расширении гостиничного подразделения.

Ранее СМИ сообщили, что модельное агентство Трампа теряет моделей. Утверждалось, что бывший менеджер компании запускает новый проект Anti Management и забирает с собой многих сотрудниц Trump Models.