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Упразднение ВАК затянулось

Автор: Отдел информации 

Назначенное на сегодня заседание Верховного суда России в связи с иском Минюста о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса перенесено на 25 апреля, сообщает АПА. Причиной послужило то, что представитель Министерства юстиции России не явился на заседание.

Отметим, ранее в департаменте по связям с общественностью Минюста сообщали, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации.

«Во время контрольно-проверочных мероприятий, проводимых Министерством юстиции, выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения президиуму Центрального совета ВАК для устранения выявленных нарушений».

Было отмечено, что, так как организация не устранила нарушения, 9 марта этого года Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с административным иском о ликвидации организации.

В беседе с haqqin.az представитель ВАК Кямран Рустамов подтвердил, что заседание было отложено из-за неявки представителя Минюста РФ. «Мы со своей стороны представили все документы, свидетельствующие о неправомерности решения Минюста о закрытии ВАК», - сказал он.

По словам Рустамова, Россия вряд ли будет использовать этот вопрос в качестве инструмента давления на Азербайджан.

«У нас прекрасные межгосударственные отношения. Скорее всего уже после суда ВАК разъяснит свою позицию. Мы выскажем свое мнение о причинах происходящего», - сказал он. 

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