В Азербайджане появился очередной пример того, как успешно можно торпедировать решения правительства, направленные на развитие экономики. Речь идет о закрытии в Баку хостела Freedom по жалобе соседа, о чем сообщал ранее haqqin.az.

В декабре 2015 года в Азербайджане указом президента Ильхама Алиева туристическая деятельность была исключена из списка видов деятельности, на которые требуется лицензия. Речь идет в том числе о гостиницах или объектах гостиничного типа, то есть хостелах.

Однако, судя по реакции чиновников, указ президента для них не указ, так как хостелы «не соответствуют менталитету нашего народа». Вот так, ни более и ни менее.

Зато, наверное, по мнению чиновников, выбрасывать иностранных туристов из хостела — это нормально, в духе азербайджанского менталитета. И вообще складывается очень странная ситуация, когда чиновники руководствуются «менталитетом» в собственной интерпретации, а не законами.

При этом, как рассказал haqqin.az глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров, ассоциация обратилась к заместителю министра культуры и туризма Назиму Самедову и заместителю министра внутренних дел Оруджу Залову. После этого обращения МВД и Минкультуризм направили комиссию в хостел, в результате которой подтвердили, что нарушений в деятельности хостела нет. Эту же информацию подтвердил и глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров.

Но предприятие не работает и опечатано.

А теперь что касается законов. Как заявил в беседе с haqqin.az известный азербайджанский правовед Мухтар Мустафаев, ситуация в связи с закрытием хостела без решения суда — самоуправство. И по этому факту можно и нужно возбудить уголовное дело.

«В нашей практике были случаи, когда ограничивалось, скажем, время работы ресторанов из-за шума или запахов. Но все это только и только через суд. При этом до рассмотрения дела в суде может быть принята обеспечительная мера, и в виде исключения какой-то объект могут закрыть, но, опять же, речь идет о решении судебной инстанции. А можно вспомнить еще и о правах постояльцев хостела, которые однозначно были нарушены», — подчеркнул Мухтар Мустафаев.

Юрист в категорической форме отметил, что правоохранительные органы не имеют права закрывать объекты без определения суда. Однако...