Патрушев у Мадата Гулиева

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева начальник Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Мадат Гулиев встретился с делегацией во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, говорится в сообщении, размещенном на сайте СГБ.

На встрече Мадат Гулиев рассказал об успешных реформах, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева в области государственного строительства и правоохранительной сфере.

Начальник СГБ подробно рассказал о мерах, которые предпринимаются для укрепления стабильности и безопасности в Азербайджане, являющихся основным условием для социально-экономического развития.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил важность расширения сотрудничества специальных служб двух стран для борьбы с общими угрозами. Николай Патрушев также отметил важность этого сотрудничества в плане создания выгодных условий для успешной политики стабильности, безопасности и развития, проводимой главами России и Азербайджана во имя процветания народов.

На встрече были обсуждены перспективы взаимного сотрудничества в сфере безопасности, проведен обмен мнениями по другим вопросам.