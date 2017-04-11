В Баку задержали торговцев просроченной колбасой

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) поступила оперативная информация об организованной продаже колбасных изделий с истекшим сроком годности.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных оперативных мероприятий при продаже колбасных изделий с истекшим сроком годности были задержаны жители города Баку Ниджат Бабаши и Вугар Салимов.

При осмотре принадлежавшего задержанным лицам склада в Бинагадинском районе была обнаружена и изъята крупная партия колбасных изделий с истекшим сроком годности, предназначенных для продажи.

Образцы изъятой продукции были отправлены в Центр судебной экспертизы Министерства юстиции. Экспертиза вынесла заключение, что продукция полностью не пригодна к употреблению и может создать угрозу здоровью людей.

В следственном отделе ГУБОП ведется расследование для юридической оценки собранных материалов.