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Турция отгораживается от Сирии стеной

 

Министерство национальной обороны Турции сегодня сообщило о завершении одного из этапов строительства бетонной стены на границе с Сирией. Об этом ведомство информировало на своей странице в Twitter.

"Строительство 556-километровой бетонной стены на границе с Сирией, которое велось нами совместно с TOK (Госуправление по вопросам жилищного строительства) в рамках проекта системы физической безопасности границы, завершено", - сообщило министерство.

В конце прошлого года глава Минобороны Фикри Ишык отметил, что полностью закончить строительство стены Анкара намерена к середине 2017 года. Всего планировалось построить 825 км бетонных сооружений вдоль сирийской границы. Данный пограничный барьер - это сплошная стена из бетонных блоков весом по 7 тонн, шириной в 2 метра и высотой в 3 метра с колючей проволокой.

Каждые 300 метров вдоль стены будут возведены башни, оборудованные всеми современными техническими средствами наблюдения. Также предполагается, что в башнях будут установлены автоматические пулеметы и система голосового оповещения нарушителей.

Основным предназначением стены является пресечение незаконного перехода границы со стороны Сирии террористами и контрабандистами.

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