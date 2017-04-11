Рамиз Мехтиев и Николай Патрушев обсудили Сирию и Кавказ

Руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудили во вторник в Баку международную безопасность, в том числе ситуацию в Сирии, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Совета безопасности РФ.

«Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности. Отдельное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Сирийской Арабской Республике», — сказал руководитель пресс-службы.

Н.Патрушев и Р.Мехтиев также провели консультации по вопросам безопасности. Собеседники подчеркнули, что отношения России и Азербайджана имеют характер стратегического партнерства.

«Рассмотрен также широкий круг вопросов российско-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности, в том числе взаимодействие на антитеррористическом треке и перспективы укрепления сотрудничества в области борьбы с незаконным перемещением товаров и людей через российско-азербайджанскую границу», — сказал руководитель пресс-службы.