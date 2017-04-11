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В Баку мошенница кинула семь человек

 

В Баку женщина совершила мошенничество в отношении семи человек. Как передает Report, потерпевшие обратились с жалобой в правоохранительные органы.

Так, в Бинагадинском районе жительница Баку С.Насирова (1980 г.р.) под предлогом трудоустройства взяла у Рамиза Гулиева (1965 г.р.) 4 000 манатов, Сабухи Мамедова (1983 г.р.) - 1 500 манатов, Алы Амирова (1989 г.р.) - 1 275 манатов, Адалята Гусейнова (1986 г.р.) - 6 456 манатов, Гусейна Гасанли (1977 г.р.) - 1 200 манатов, Бахтияра Ахундова (1985 г.р.) - 800 манатов, Джамиля Набиева (1993 г.р.) - 1 200 манатов.

В настоящее время в связи с указанными фактами ведется расследование.

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