Трамп принял Черногорию в НАТО

Национальная телерадиокомпания Черногории (РТЦГ) выступила с утверждением, что президент США Дональд Трамп подписал протокол о принятии страны в НАТО. Как утверждает телекомпания, подписанием протокола официально завершена процедура ратификации Соединенными Штатами членства Черногории в Североатлантическом альянсе.

"Сообщение о подписании будет опубликовано поздно вечером или завтра утром по американскому времени", - сообщает РТЦГ.

Ранее Сенат Конгресса США ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО почти единогласно: "за" проголосовали 97 членов палаты, лишь двое высказались против. На саммите Альянса в декабре 2009 года Черногория получила План действий для членства в блоке.