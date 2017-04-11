Кудрин «прописал» судьбу рубля до 2020 года

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин полагает, что в будущем реальный эффективный курс рубля будет расти. Об этом он заявил сегодня на конференции в Высшей школе экономики.

При этом, указал глава совета ЦСР, к 2020 году девальвационный эффект для российской экономики нивелируется, сообщает «Финмаркет».

«Реальный эффективный курс рубля будет расти. Здесь инфляция будет в меньшей степени влиять на повышение реального эффективного курса. Здесь будет влиять положительный текущий счет платежного баланса и приток капитала», — отметил Кудрин.

«Тем не менее, к 2020 году девальвационный эффект для нашей экономики в основном нивелируется», — предупредил экс-министр.

На его взгляд, страна может зарабатывать на импортозамещении, «исходя из значения курса, но постепенно и уже в 2016 году этот фактор существенно уменьшился, а в ближайшие годы он, по сути, иссякнет».

«В этой связи нам нужно будет опираться на другие факторы. Мы видим необходимость наращивания экспорта на основе новых предложений товаров и услуг», — указал глава совета ЦСР.