Президент Ильхам Алиев обратился к предпринимателям

"Я хочу привлечь внимание предпринимателей к крупному проекту. Это строящийся в Сумгаитском химико-промышленном парке завод SOCAR Polymer. Это гигантское промышленное предприятие, в которое инвестируются сотни миллионов долларов, и оно будет производить отличную продукцию". Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященного итогам первого квартала и предстоящим задачам.

Президент Азербайджана отметил, что этот продукт будет использоваться не только на внутреннем рынке, он также экспортно-ориентированный: “Но я должен отметить, что на основе этой продукции может быть создана серьезная промышленная отрасль. В настоящее время практически все готовые пластиковые изделия мы импортируем из-за рубежа. Однако после запуска SOCAR Polymer в Азербайджане будут созданы хорошие возможности для производства готовой продукции, и это очень прибыльная сфера для бизнеса. Поэтому я обращаюсь к нашим государственным учреждениям, чтобы они объяснили это предпринимателям, на основе большинства готовой продукции SOCAR Polymer могут быть открыты заводы, фабрики”.

Президент подчеркнул, что это не только приведет к созданию новых рабочих мест, но и принесет дополнительный доход предпринимателям. “Наша экспортная продукция будет экспортироваться на зарубежные рынки по более высоким ценам. Иначе продукция SOCAR Polymer будет продаваться исключительно в качестве сырья. Конечно, это тоже положительное явление, но я уверен, что мой совет будет принят во внимание”, - добавил Ильхам Алиев.