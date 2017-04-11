В Сирии убиты российские военнослужащие

Двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии. Информацию об этом подтвердили в Минобороны, передает ТАСС.
Еще один военнослужащий ранен, за его жизнь борются медики.
Двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии. Информацию об этом подтвердили в Минобороны, передает ТАСС.
Еще один военнослужащий ранен, за его жизнь борются медики.
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